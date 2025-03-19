Elektrikli Porsche Cayenne 2025'te satışa çıkacak

Haber Merkezi

Porsche'nin elektrikli otomobil hamlesi tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü nesil Cayenne, sadece tamamen elektrikli versiyonuyla satışa sunulacak.

Ancak, mevcut içten yanmalı Cayenne modelleri de bir süre daha yollarda kalmaya devam edecek.

Her iki modelin de Slovakya'da üretileceği ve uzun yıllar boyunca birlikte var olacağı belirtildi.

Porsche, bu stratejiyle hem elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapmayı hem de geleneksel içten yanmalı motor tutkunlarını memnun etmeyi hedefliyor.

718 AİLESİ DE ELEKTRİKLENİYOR

Porsche CEO'su Oliver Blume, 718 ailesinin elektrikli geleceği hakkında da önemli bilgiler verdi. Birkaç ay önce ortaya çıkan üretim zorlukları iddialarına rağmen, Blume, tamamen elektrikli Cayenne'in ardından 718 ailesinin de tamamen elektrikli spor otomobiller olarak tanıtılacağını açıkladı.

Avrupa'da siber güvenlik kuralları nedeniyle satışı durdurulan 718 modelleri, elektrikli versiyonlarıyla geri dönecek. Porsche'nin elektrikli 911 modeli ise bir sonraki büyük adım olacak.

Porsche'nin elektrikli araç hamlesi, sadece Cayenne ve 718 modelleriyle sınırlı kalmayacak. Şirket, elektrikli araç portföyünü genişleterek farklı segmentlerde de iddialı modeller sunmayı planlıyor.

Taycan'ın başarısının ardından, elektrikli Cayenne ve 718 modelleriyle Porsche'nin elektrikli araç pazarındaki payını daha da artırması bekleniyor.