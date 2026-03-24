2028 Mercedes A Serisi, hibrit ve elektrikli versiyonlarıyla geliyor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, beklenenden yavaş ilerleyen elektrikli araç talebi nedeniyle sevilen A-Serisi'nin ömrünü uzatma kararı aldı.

Geleneksel hatchback tasarımına sadık kalacak olan beşinci nesil model, 2028 yılında yollara çıkarak yeni nesil Audi A2 ile sıkı bir rekabete girecek.

TASARIM DETAYLARI

Yeni nesil A-Serisi, markanın hem elektrikli hem de içten yanmalı motorların aynı üretim hattında üretilmesine olanak tanıyan yeni MMA platformu üzerine inşa edilecek.

Araç, elektrikli versiyonun batarya yerleşimi nedeniyle biraz daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunmasına rağmen, klasik crossover formuna dönüşmeyecek.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Elektrikli modellerin 800V mimarisine sahip olacağı ve 221 ile 349 beygir arasında değişen güç seçenekleriyle geleceği belirtiliyor.

İçten yanmalı versiyonlar ise 1.5 litrelik dört silindirli turbo hafif hibrit motorla donatılarak 154 ile 209 beygir arasında bir güç üretecek.

Serinin gelecekteki isminin, diğer kompakt modellerle uyumlu olması adına CSA (Compact Sports A-Class) olarak değiştirilmesi ihtimaller dahilinde.

Ayrıca hız ve performans tutkunları için 500 beygir gücüne kadar ulaşabilen tamamen elektrikli özel AMG versiyonlarının da piyasaya sürülmesi planlanıyor.