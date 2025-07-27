Elektrikli sedan Leapmotor B01 Çin'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, B01 adını verdiği yeni sedan modelini satışa sundu.

Araç, yaklaşık 12 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla elektrikli otomobil pazarında rekabeti yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

650 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEKLERİ

Arkadan itişli olarak sunulan Leapmotor B01, CLTC normuna göre 430 km, 550 km ve 650 km olmak üzere üç farklı menzil seçeneğiyle geliyor.

Giriş seviyesi 134 beygir güç sunarken, en üst versiyon 215 beygir güce ve 6.4 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasına sahip.

LIDAR SENSÖRÜ VE YAPAY ZEKA ASİSTAN

Araç, uygun fiyatına rağmen Lidar sensörü içeren gelişmiş otoyol ve şehir içi otopilotu gibi üst düzey teknolojilerle donatılabiliyor.

Kabin içinde ise 14.6 inçlik 2.5K çözünürlüklü merkezi ekran ve DeepSeek yapay zeka modelini kullanan bir sesli asistan yer alıyor.