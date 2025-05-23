Elektrikliye ilgi azalıyor: Porsche hibrit modellere odaklanacak

Haber Merkezi

Birçok otomobil üreticisi gibi Porsche de elektrikli araçlara yönelik iddialı bir geçiş hedefi belirlemişti.

Şirket, 2030 yılına kadar satışlarının yüzde 80'inin tamamen elektrikli olmasını planlıyordu.

Ancak geçtiğimiz gün yapılan hissedarlar toplantısında bu hedefe ulaşmanın imkansız olduğu açıklandı.

Bu nedenle Alman üretici, elektrikli araç yelpazesini genişletirken hibrit seçeneklere öncelik verecek.

"HEDEFİMİZ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Porsche CEO'su Oliver Blume, "Hedefimiz 2030 yılına kadar yüzde 80 oranında tam elektrikli spor otomobil sunmaktı. Bu, tüm sektördeki en iddialı hedeflerden biri. Fakat, pazardaki gelişmeler göz önüne alındığında bu gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.

Porsche Taycan satışlarının geçen yıl küresel olarak düşmesi, müşterilerin elektrikli Porsche'lere hala mesafeli yaklaştığını gösteriyor.

YENİ MODELLER VE GELECEK PLANLARI

Tam elektrikli yeni Macan'ın satış performansı hakkında kesin bir yargıya varmak için henüz erken olduğu belirtiliyor.

Porsche, içten yanmalı motora sahip ilk nesil Macan'ı bazı pazarlarda sunmaya devam ediyor ve SUV segmentinde yeni bir model serisi sunmayı planlıyor.

Bu yeni modelin 2030 yılına doğru hem içten yanmalı hem de hibrit güç ünitesiyle sunulması mümkün.

Blume, daha önce de belirttiği gibi, Panamera ve Cayenne'in içten yanmalı ve tam elektrikli versiyonlarını mümkün olduğunca yan yana üretmek istiyor. 718 ailesi ise tamamen elektrikli güce geçiş yapacak.