SEAT kararını verdi: Efsane SUV modeli yollara veda ediyor

SEAT'ın on yıl önce piyasaya sürdüğü ve markanın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan ilk SUV modeli Ateca, üretim bandına veda etmeye hazırlanıyor.

Çek Cumhuriyeti'ndeki Kvasiny fabrikasında üretilen son araçların 30 Nisan itibarıyla banttan inmesi bekleniyor.

STOKTAN SATIŞLAR YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Üretimin durdurulacak olması, popüler modelin bayilerden hemen çekileceği anlamına gelmiyor.

İspanyol marka, elindeki mevcut bol stoklar sayesinde aracın satış işlemlerini yıl sonuna kadar kesintisiz olarak sürdürmeyi planlıyor.

Kullanıcılar aracı sadece 115 ve 150 beygir güç sunan benzinli veya dizel motor seçenekleri eşliğinde sportif FR donanım seviyesiyle satın alabilecek.

Bu özel sürümde tam LED farlar, 360 derece kamera, otomatik park asistanı ve dijital gösterge paneli gibi birçok teknolojik ekipman standart olarak sunuluyor.

ÇİNLİ RAKİPLER VEDA SÜRECİNİ HIZLANDIRDI

Ateca'nın piyasadan çekilmesindeki en büyük etkenler arasında hafif hibrit motor seçeneklerinin eksikliği ve uygun fiyatlı Çinli araçların yarattığı ağır rekabet yer alıyor.

Özellikle OMODA 5 ve MG ZS gibi modellerin pazardaki güçlü yükselişi, markanın en az satan modeli konumuna düşen Ateca'nın veda kararını kaçınılmaz hale getirdi.