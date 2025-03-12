Elektrili araç satışları 2025'te 2 milyon adedi geçti

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Dünya genelinde satılan elektrikli araç sayısı 2 milyon adedi aşarken, bu rakamın 1,4 milyonunu Çin'deki satışlar oluşturdu.

ÇİN VE ABD PAZARLARINDA REKOR SATIŞLAR

Çin, elektrikli araç satışlarında lider konumunu sürdürüyor. Ülkede, yılın ilk iki ayında 1,4 milyon elektrikli araç satıldı ve bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artışı temsil ediyor.

ABD'de de elektrikli araç satışları hızla artıyor. Ocak-şubat döneminde ABD, Meksika ve Kanada'da toplam 300 bin elektrikli araç satıldı. ABD'deki satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı.

TESLA SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Elektrikli araç pazarının önde gelen oyuncularından Tesla, Avrupa ve Çin'deki satışlarında düşüş yaşadı.

Özellikle Avrupa'daki satışlar, Elon Musk'a yönelik tepkiler nedeniyle geriledi. Tesla'nın Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Belçika'daki satışları yüzde 63'lük bir düşüşle dip seviyeleri gördü.

BYD SATIŞLARINDA ARTIŞ

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, yüksek gümrük tarifelerine rağmen hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda satışlarını artırmaya devam ediyor. Şirket, yılın ilk iki ayında 130 bin adet araç satarak önemli bir başarıya imza attı.