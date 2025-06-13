Elon Musk eriyen hisselerin acısını Tesla fiyatlarından çıkardı

Haber Merkezi

Son dönmelerin en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Tesla'dan zam haberi geldi.

Elektrikli araç üreten firmanın X hesabı ve internet sitesinden yapılan açıklamalara göre Tesla ABD'de Model S ve Model X otomobillerini yenilediğini ve fiyatlarını 5 bin dolar artırdığını duyurdu.

İKİ MODELE 5 BİN DOLAR ZAM

Tesla'nın internet sitesinde yer alan habere göre, iki modelin tüm konfigürasyonlarına 5 bin dolar zam yapıldı.

Model X'in dört tekerlekten çekişli versiyonu 89 bin 990 dolara mal olurken, ekoseli versiyonu 104 bin 990 dolara satılıyor. Model S dört tekerlekten çekişli versiyonu artık 84.990 dolara mal olurken, ekoseli versiyonu 99 bin 990 dolara satılıyor.

TÜRKİYE'DE FİYATLARIN SON DURUMU

Türkiye'de satılan Yeni Model Y arkadan itişlisi 1 milyon 866 bin 203 lira, Long Range Arkadan İtişlisi 2 milyon 662 bin 783 liradan, Long Range Dört Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan satılıyor.

MUSK-TRUMP KAVGASI SONRASI HİSSELER ÇAKILMIŞTI

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından vergi tasarısı ile ilgili sert eleştirileri dolayısıyla tartışma yaşamıştı.

İkili arasında yaşanan tartışma sonucu Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 10'un üzerinde düşerek 298,38 dolara gerilemişti.