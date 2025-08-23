Abone ol: Google News

En çok şikayet alan otomobiller belli oldu! Bu markalar sınıfta kaldı

Amerikan Müşteri Memnuniyet Endeksi (ACSI) tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre sıfır otomobil alımlarında en çok şikayet edilen markalar listelendi. İşte, en çok şikayet alan otomobiller…

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 12:01
Amerikan Müşteri Memnuniyet Endeksi (ACSI) tarafından otomobil sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir çalışma yayınlandı.

Yapılan çalışma kapsamında, ABD’li sürücüler tarafından en çok şikayet edilen otomobil markaları listelendi.

Lüks otomotiv üretimiyle öne çıkan markaların yer aldığı listede en çok şikayet gelen otomotiv markası dikkat çekti.

ACSI tarafından yayınlanan çalışma sonuçlarına göre kullanıcıların beklentilerini karşılamada sınıfta kalan markalar bakın hangileri oldu.

EN ÇOK ŞİKAYETİ BU MARKALAR ALDI

Birçok otomobil markasını tek çatı altında birleştiren Stellantis söz konusu çalışmada en düşük puanı alarak dikkat çekti. İşte, kullanıcı beklentileri karşılayamayan o otomobiller:

1-Ram – 69 puan

2- Chrysler – 69 puan

3- Dodge – 72 puan

4- Jeep – 74 puan

5- Kia – 77 puan

6- Ford – 78 puan

7- Volkswagen – 78 puan

8- Nissan – 78 puan

9- Acura (Honda) – 78 puan

10- BMW – 75 puan

