En güçlü Volkswagen ID. Buzz Türkiye'de satışa çıktı

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Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ID. Buzz ailesinin yüksek performanslı üyesi ID. Buzz GTX'i Türkiye'de satışa.

340 beygir gücü ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çeken ID. Buzz GTX, 3 milyon 750 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

ID. BUZZ GTX'İN ÖZELLİKLERİ

ID. Buzz GTX, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve 340 beygir gücüyle Volkswagen Ticari Araç markasının bugüne kadarki en güçlü modeli.

91 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 475 kilometreye kadar menzil sunan ID. Buzz GTX, DC hızlı şarj istasyonlarında 200 kW'a kadar şarj edilebiliyor.

ID. Buzz GTX, 0'dan 100 km/s hıza 6,4 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

TASARIM VE DONANIM

ID. Buzz GTX, sportif tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi, IQ.Light LED Matrix farlar, LED stop lambaları, panoramik cam tavan ve 12 inçlik bilgi-eğlence ekranı, ID. Buzz GTX'te standart olarak sunulan özellikler arasında.

FİYAT

Yeni Volkswagen ID. Buzz GTX'in Türkiye'deki başlangıç fiyatı 3 milyon 750 bin TL.