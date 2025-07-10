Ferrari Daytona SP3 geri dönüyor: Açık artırma ile satılacak

İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari, üretimi tamamlandığı düşünülen Icona Serisi üyesi Daytona SP3 modeliyle koleksiyonerleri şaşırtan bir hamle yaptı.

Şirket, 599 adetle sınırlı olan bu özel modelin, yardım amacıyla üretilen 600'üncü ve tek seferlik bir örneğini önümüzdeki ay açık artırmaya çıkaracak.

OTOMOBİLE ÖZEL EŞSİZ TASARIM DETAYLARI

Bu özel Ferrari Daytona SP3, iki tonlu gövdesi ve "Ferr" ile "ari" olarak ikiye bölünmüş daha önce görülmemiş bir Ferrari logosuyla diğerlerinden ayrılıyor.

İç mekanda ise geri dönüştürülmüş lastiklerden üretilen bir malzemeyle kaplı koltuklar ve Formula 1'den ilham alan karbon fiber detaylar yer alıyor.

GELİRİ EĞİTİM PROJELERİNE GİDECEK

RM Sotheby's tarafından Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası'nda düzenlenecek açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, Ferrari Vakfı aracılığıyla eğitim projelerine bağışlanacak.

İlk 599 örneğin 2 milyon eurodan satıldığı düşünüldüğünde, bu özel aracın çok daha yüksek bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.