Ferrari, yeni spor otomobilini tanıttı: Karşınızda Amalfi

İtalyan efsanesi Ferrari, geçtiğimiz yıl sessizce üretimine son verdiği Roma modelinin ruhunu taşıyan halefi Amalfi'yi otomobil dünyasına sundu.

Bu yeni "giriş seviyesi" grand tourer, selefine göre daha güçlü bir motor, evrimsel bir tasarım ve tamamen yeniden tasarlanmış bir kabin ile geliyor.

DAHA GÜÇLÜ V8 MOTOR

Amalfi'nin kaputunun altında, gücü 20 beygir artırılarak 631 beygire ulaşan çift turbolu 3.9 litrelik V8 motorun en güncel versiyonu yer alıyor.

Bu artış sayesinde araç 0'dan 100 km/s hıza 3,3 saniyede ulaşırken, optimize edilen 8 vitesli çift kavramalı şanzıman daha akıcı ve hızlı vites geçişleri vadediyor.

DIŞ TASARIMDA EVRİMSEL DOKUNUŞLAR

Yeni Ferrari Amalfi, genel silüetiyle Roma'yı andırsa da daha modern ve şekillendirilmiş hatlara sahip.

Özellikle geleneksel ızgaranın yerini alan geniş alt hava girişi, yeniden tasarlanan farlar ve arka difüzör bölgesine taşınan plakalık gibi detaylar dikkat çekiyor.

KABİNDE BÜYÜK DEVRİM: FİZİKSEL TUŞLAR GERİ DÖNDÜ

En büyük yeniliklerden biri, sürücü ve yolcuyu ayıran rampa benzeri yapının kaldırıldığı ve tamamen yenilenen kabinde yaşanıyor.

Alüminyum start düğmesi gibi fiziksel tuşlara sahip yeni direksiyon simidi ve 10,25 inçlik geleneksel bilgi-eğlence ekranı, puristleri sevindirecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Ferrari, Amalfi'nin fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Roma, 250 bin dolar civarında bir fiyata sahipti.