Fiat, 2024'te Türkiye dahil 4 ülkede zirveye yerleşti

Haber Merkezi

Fiat, 2024 yılını büyük bir başarıyla tamamladı. Brezilya, İtalya, Türkiye ve Cezayir pazarlarında liderliğini koruyan Fiat, dünya genelinde 1,2 milyonun üzerinde araç satarak Stellantis'in en çok satan markası olmayı başardı.

Fiat'ın başarısı, farklı pazarlarda farklı modellere dayanıyor. Brezilya'da Strada, İtalya'da Panda, Türkiye'de Egea ve Cezayir'de Doblo modelleri, Fiat'ın liderliğinde önemli rol oynadı.

Fiat, Güney Amerika pazarında da hakimiyetini sürdürdü. Brezilya'da yüzde 20,9 pazar payı elde eden Fiat, 521 binin üzerinde araç sattı. Fiat Strada, Brezilya'nın en çok satan modeli oldu.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ MODELLERİN YÜKSELİŞİ

Avrupa'da ise Fiat 500e ve Fiat Panda, A ve EV segmentlerinde liderliği ele geçirdi. Ticari araç segmentinde ise Ducato, Doblo ve Fiorino modelleri başarılı satış rakamlarına ulaştı.

Fiat CEO'su Olivier Francois, 2024 yılının Fiat için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şirketin küresel olarak olumlu bir performans sergilediğini söyledi.

Francois, Güney Amerika'daki başarının ve Avrupa'daki elektrikli modellerin yükselişinin Fiat'ın geleceği için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

2025 yılında yeni Grande Panda ve yeni 500 Hybrid modellerinin Avrupa pazarında çıkacağını belirten Francois, geleceğe büyük bir iyimserlikle baktıklarını ifade etti.