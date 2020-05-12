Fiat Chrysler ve PSA'dan 50 milyar dolarlık birleşme

Fiat Chrysler ve PSA'dan 50 milyar dolarlık birleşme

Fiat Chrysler (FCA) ve PSA ortaklığı hakkında, Avrupa Komisyonu'nun nihai kararını 17 Haziran'da vereceği açıklandı.

Otomobil sektöründe, son yılların en büyük anlaşmalarından biri gerçekleşmek üzere. Fiat Chrysler (FCA) ve PSA, 50 milyar dolarlık birleşme ile dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisini ortaya çıkaracak.

Avrupa Komisyonu tarafından incelenen anlaşmada nihai karar, 17 Haziran'da verilecek.

EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ ÜRETİCİ OLACAK

Anlaşma rekabet açısından uygun görülerek onay alırsa, ortaya çıkacak yeni şirket; bünyesindeki Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları ile dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak.

FCA ile PSA'nın anlaşması, koronavirüs salgını yüzünden tarihi seviyede düşen satışlar ve kapalı kalan fabrikalar nedeniyle üretimin yapılamadığı bir ortama denk gelmiş oldu.

Anlaşmanın Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması halinde, oluşacak yeni şirketin bünyesinde Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları yer alacak.







