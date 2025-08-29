Fiat Doblo üretimi yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyor

Türkiye otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve uzun süredir beklenen haber resmiyet kazandı.

Yıllardır İspanya'da sürdürülen Fiat Doblo üretimi, yeniden Bursa'daki Tofaş fabrikasına geri dönüyor.

K9 AİLESİNİN YENİ ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE

Tofaş, Peugeot Partner, Citroen Berlingo ve Opel Combo'dan oluşan K9 hafif ticari araç ailesinin yeni üretim üslerinden biri haline gelecek.

2026 sonunda yıllık 50 bin adetlik kapasiteyle başlayacak olan üretim, Tofaş'ı Stellantis’in bölgesel büyüme planlarında yeniden kilit bir role taşıyacak.

FABRİKANIN KAPASİTESİ ARTACAK

K9 projesi için yıllık üretim hedefi 150 bin adet olarak belirlenirken, halihazırda üretilen K0 projesiyle (Fiat Scudo) birlikte fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca, üretimi bu yıl sona ermesi beklenen Egea Ailesi'nin üretiminin de altı ay daha uzatıldığı belirtildi.