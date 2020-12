Fiat Egea fiyat listesi: Aralık ayı güncel Egea fiyatları

Fiat Egea fiyat listesi, aralık ayına özel olarak Fiat tarafından yayınlandı. İşte 2020 Fiat Egea modellerinin güncellenmiş fiyatları...

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından paylaşıldı. Yapılan güncelleme ile birlikte Egea modellerinin fiyatları aralık ayına özel güncellendi. Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, yeni fiyatlarıyla bayilerdeki yerini aldı.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterileriyle buluşuyor. Gelin İtalyan şirket tarafından açıklanan Fiat Egea fiyat listesine bir göz atalım.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - ARALIK 2020

Easy 1.4 Fire 95:123.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL

Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL

Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL

Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL

Fiat Egea model ailesi; kompakt sınıfta sedan, hatchback ve station wagon gövde seçenekleriyle 3 ayrı kategoride sınıflarının en çok satan otomobilleri olmuştu.

Fiat'ın satış başarısında, Egea kadar Doblo ve Fiorino'nun yüksek performansları en önemli etken olarak dikkati çekerken, markanın satışlarındaki yerli üretimin payı yüzde 95 olarak kayıtlara geçti.