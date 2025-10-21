Fiat Egea üretimi Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tofaş, Stellantis Europe S.P.A. ile imzaladığı yeni anlaşmalarla üretim planlarında önemli güncellemeler yaptığını açıkladı. Bu anlaşmalar hem sevilen Egea modelini hem de yeni K0 projesini kapsıyor.

EGEA ÜRETİMİ 30 HAZİRAN 2026'YA UZATILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki fabrikada üretilen Tipo/Egea modelinin üretim süresi uzatıldı. Mevcut üretim sözleşmesinde yapılan değişiklikle son tarih 30 Haziran 2026 olarak güncellendi.

TOFAŞ K0 MODELİ İLE KUZEY AMERİKA PAZARINDA

Aynı zamanda, 4 Kasım 2024'te duyurulan K0 modeline ilişkin ihracat planlarında da değişikliğe gidildi.

2024-2032 döneminde üretilmesi hedeflenen yaklaşık 1 milyon adetlik K0 modelinin bir kısmı yeni bir pazara açılıyor.

Yeni mutabakata göre, K0 modelinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika pazarına ihraç edilmesi öngörülüyor.

386 MİLYON EURO YATIRIM

Tofaş Yönetim Kurulu, K0 modelinin Kuzey Amerika pazarının gerekliliklerine uygun hale getirilmesi amacıyla önemli bir yatırım kararı aldı. Bu kapsamda proje için toplam yatırım tutarı 386 milyon euro olarak revize edildi.