Fiat modellerinde ağustos ayına özel kampanyalar

Ticari araç pazarının önemli oyuncularından Fiat Professional, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için ağustos ayına özel kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında, markanın popüler modellerinde cazip kredi olanakları ve nakit alım indirimleri sunuluyor.

700 BİN TL'YE VARAN SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Kampanyanın öne çıkan teklifi, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği oldu.

Bu kapsamda Ducato modelleri için 700 bin TL, Scudo Van için 600 bin TL ve yerli üretim Doblo için ise 400 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkânı sağlanıyor.

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ise nakit alım indirimleri devrede.

Ducato modellerinde 100 bin TL'ye varan indirim sunulurken, Doblo, Ulysse ve 2025 model yılı Scudo modellerinde ise 75 bin TL'lik nakit alım avantajı bulunuyor.