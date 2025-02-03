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Fiat’ın yeni modeli Grande Panda Türkiye'ye geliyor

Fiat’ın yeni modeli Grande Panda Türkiye'ye geliyor Fiat'ın merakla beklenen yeni modeli Grande Panda'nın Türkiye'ye geliş tarihi yaklaşıyor. İşte bu heyecan verici yeni otomobille ilgili tüm detaylar...