Fiat’ın yeni modeli Grande Panda Türkiye'ye geliyor

Fiat, Avrupa pazarında uzun yıllardır popüler olan Panda modelini yenileyerek Grande Panda adıyla Türkiye'ye getiriyor.
Elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yaz aylarında satışa sunulması beklenen Grande Panda, 80'lerin ikonik Panda modelinden ilham alan tasarımı ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor.
GRANDE PANDA ÖZELLİKLERİ
Elektrikli versiyon: 44 kWh batarya ile 320 km menzil (WLTP), 113 HP (83 kW) gücünde elektrik motoru.
Hibrit versiyon: 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motor, 100 HP güç, 48 volt Li-ion batarya ve eDCT otomatik şanzıman.
FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ
Grande Panda'nın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Yaz aylarında satışa sunulması beklenen aracın fiyatının rekabeti göz önünde bulundurularak belirlenmesi bekleniyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış