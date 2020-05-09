Ford, ABD'deki üretime bu ay yeniden başlayacak

Otomotiv üreticisi Ford Motor, ABD’deki fabrikalarında koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında ara verdiği üretime, bu ay kısmen de olsa başlayacağını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve Dünya'daki birçok otomobil üreticisi, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Salgının korkunç boyutlara ulaştığı ABD'de ise otomobil üreticileri yeniden fabrikalarını açmakta biraz zorlanıyor.

ABD'li üretici Fotd, mart ayından beri kapalı olan fabrikaları bu ay yeniden açmayı planlıyor. Ancak bu fabrikalar henüz tam kapasitede çalışmayacak:

ÜRETİM KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Şirket açıklamasında, öncelikle yaptıkları işler nedeniyle uzaktan çalışmaları olanaklı olmayan toplam 12 bin çalışanla yeniden iş başı yapacak. Ayrıca fabrikalardaki üretim aşamalı olarak başlayacak ve yakın gelecekte tam kapasite üretime geçilmeyecek.

Ford'dan yapılan bu açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 0.82 yükseldi.

Ford'un yanı sıra , General Motors ve Fiat'ın da üretime aynı gün başlayacağı belirtiliyor.