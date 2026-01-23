Ford doğruladı: Avrupa'ya özel Bronco modeli geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford, Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla ürün gamını yenileyerek emekliye ayrılan efsanevi Focus modelinin boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.

ABD'li otomotiv devinin, tasarım dili ve isimlendirme stratejisiyle markanın ikonik modeli Bronco'ya atıfta bulunan yeni bir C segment SUV geliştirdiği ortaya çıktı.

ÜRETİM İSPANYA'DA YAPILACAK

Autocar dergisine konuşan CEO Jim Farley, Avrupa pazarı için özel olarak tasarlanan bu crossover modelin 2027 yılında yollara çıkacağını işaret etti.

Aracın üretimi, Kuga modeliyle birlikte İspanya'daki Valencia fabrikasında gerçekleştirilecek ve teknik altyapı olarak Kuga'nın platformu kullanılacak.

Yeni modelin Kuga ile aynı teknik mimariyi paylaşmasına rağmen, tasarım açısından tamamen ayrışarak orijinal Bronco'yu andıran kutumsu ve sert hatlara sahip olması bekleniyor.

Farley, Bronco ailesinin küresel ölçekte genişlediğini vurgulayarak bu güçlü ismin Avrupa'daki yeni modelde de kullanılabileceğinin sinyallerini verdi.

Avrupa'da elektrikli araç talebinin beklentilerin altında seyretmesi nedeniyle Ford, bu yeni modelde tam elektrikli versiyon yerine hibrit teknolojilerine ağırlık verecek.

Aracın hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle sunulması planlanırken, menzil uzatıcı (EREV) teknolojisinin de opsiyonlar arasında olabileceği belirtiliyor.