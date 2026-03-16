Honda, üç yeni modelin üretiminden vazgeçti

Honda, kısa süre önce duyurduğu elektrikli Acura RSX, 0 SUV ve 0 Saloon modellerinin geliştirme sürecini tamamen durdurarak piyasaya çıkışlarını iptal etti.

Kuzey Amerika pazarında elektrikli araçlara geçişin beklenenden çok daha yavaş ilerlemesi, şirketin bu radikal kararı almasına yol açtı.

MİLYARLARCA DOLARLIK FİNANSAL KAYIP

İptal edilen projelerin Honda'ya maliyetinin 2,5 trilyon yen, yani yaklaşık 15,8 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Ohio'daki fabrikada şirketin kendi platformuyla üretilmesi planlanan bu araçlar, yeterli satış rakamlarına ulaşamayacağı düşüncesiyle rafa kaldırıldı.

YENİ ROTA HİBRİT VE V6 MOTORLAR

Elektrikli araç pazarındaki durgunluğu gerekçe gösteren Honda, elindeki kaynakları yeni nesil hibrit teknolojilerine kaydırma kararı aldı.

Şirket, büyük SUV modellerini yeni bir V6 motorla donatarak mevcut benzinli araçlara göre yüzde 30 oranında yakıt tasarrufu sağlamayı hedefliyor.