Küresel elektrikli araç satışları yılın ilk 2 ayında düştü

Şubat 2026 verilerine göre küresel elektrikli araç satışları 1,1 milyon adede ulaşırken pazarın, bölgelere göre büyük farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Yılın ilk iki ayında toplam küresel satışlar 2,2 milyon adet seviyesinde kalarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında düşüş yaşadı.

AVRUPA'DA TEŞVİKLER SATIŞLARI PATLATTI

Avrupa elektrikli araç pazarı, yıl başından bu yana yüzde 21'lik bir büyüme kaydederek küresel pazarın ana motoru konumuna geldi.

Almanya, Fransa ve İtalya'da devreye alınan yeni devlet teşvikleri sayesinde bölgedeki satış rekorları artarak devam ediyor.

KUZEY AMERİKA VE ABD PAZARINDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışları bu yıl yüzde 36 oranında azalarak otomobil üreticilerine oldukça zor günler yaşatıyor.

Ford, Honda ve Kia gibi dev markaların satışlarında büyük düşüşler görülürken, yaşanan bu daralma batarya fabrikalarındaki işten çıkarmalarla tedarik zincirine de yansıdı.

ÇİN İHRACATA ODAKLANDI GÜNEY KORE ZİRVE YAPTI

Çin iç pazarında devreye giren yeni vergi politikaları nedeniyle satışlar yüzde 32 oranında gerilese de ülkenin elektrikli araç ihracatı geçen yıla göre iki katından fazla arttı.

Öte yandan Güney Kore'nin başı çektiği dünyanın geri kalan pazarlarında ise satışlar yüzde 78 oranında artarak elektrikli araçların benimsenmesinde yeni bir dönüm noktasına ulaşıldı.