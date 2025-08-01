Ford, elektrikli araçlarda zarar açıkladı ve kâr beklentisini düşürdü

Amerikalı otomotiv devi Ford, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı ve tablo pek de parlak görünmüyor.

Hem elektrikli araç bölümündeki devasa zararlar hem de ABD'nin gümrük tarifeleri, şirketin yıl sonu kâr beklentisini aşağı çekmesine neden oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 1,3 MİLYAR DOLAR ZARAR YAZDI

Şirketin elektrikli araç ve yazılım bölümü, yılın ikinci çeyreğinde tek başına 1,3 milyar dolarlık işletme zararı açıkladı.

Bu zarar, geri çağırma maliyetleriyle birleşince şirketin bu çeyrekte 36 milyon dolar net zarar bildirmesine yol açtı.

TARİFELERİN FATURASI AĞIRLAŞIYOR

Ticaret savaşları da Ford'u sert vurdu; ABD'nin ithal çelik, alüminyum ve otomobillere uyguladığı tarifeler sadece bu çeyrekte 800 milyon dolarlık bir gelir kaybına neden oldu.

Şirket, tarifelerin yıl sonuna kadar toplamda 3 milyar dolarlık bir kayba yol açacağını öngörüyor.