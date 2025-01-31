Ford Trucks, 300 bininci kamyonunu banttan indirdi

Haber Merkezi

Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Eskişehir fabrikasında 300 bininci kamyonunu törenle üretim bandından indirdi.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Lideri Namık Kemal Keskin ve fabrika çalışanlarının katıldığı törende, Ford Trucks'ın başarısı kutlandı.

300 bininci kamyon, Ford Trucks'ın global pazarda büyük beğeni toplayan F-MAX modelinin özel olarak kişiselleştirilmiş bir versiyonu oldu.

Türkiye'de araç, dizel motor ve güç aktarma organlarını aynı merkezde üretebilen tek tesis olan Eskişehir Fabrikası'ndaki üretimin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Ford Trucks'ın toplam ihracatının yüzde 69'u Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşiyor.

Ford Trucks Lideri Emrah Duman, "Ford Trucks olarak 300 bininci kamyonumuzu Eskişehir fabrikamızda üretim hattından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Duman, bu başarının üretim kapasitesi, yenilikçi mühendislik anlayışı ve müşteri odaklı vizyon sayesinde elde edildiğini vurguladı.

2040 HEDEFİ: SıFıR EMİSYON

Ford Trucks, 2040 yılına kadar ağır ticari araç üretiminde sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

"Generation F hareketi" ile sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilere yatırım yapan şirket, bu yıl yüzde 100 elektrikli ilk kamyonunun üretimine Eskişehir Fabrikası'nda başlayacak.

Tamamen Ford Trucks mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen elektrikli kamyonun, 2025'te yollarda olması planlanıyor.

--