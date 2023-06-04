Ford, yangın riski nedeniyle 142 bin Lincoln MKC modelini geri çağırıyor Ford, sensör arızasından kaynaklı yangın riski nedeniyle bazı Lincoln MKC modellerini geri çağırma listesine ekledi.

Otomobil üreticileri, araçlarında yaşanan bazı zorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma süreçleri başlatıyor.

Ford, sensör arızasından kaynaklı yangın riski nedeniyle bazı Lincoln MKC modellerini geri çağırdığını açıkladı.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre şirket, 2015 - 2019 model yılıyla satılan 142 bin 734 adet Lincoln MKC'yi potansiyel yangın riski sebebiyle geri çağırıyor.

Yapılan açıklamaya göre sorun, akünün yanında bulunan bir akü izleme sensöründen kaynaklanıyor.

Ford'dan alınan belgelere göre sensörün konumu, bölgedeki aküye veya ilgili bileşenlere bakım yapılırken onu hasara açık hale getirebiliyor. Bu da parçanın kısa devre yapmasına sebep olabiliyor.

19 yangın bildirimi alındı

Ford, bu sorunla ilgili herhangi bir yaralanma tespit etmese de hasarlı bir akü izleme sensörünün neden olabileceği 19 yangın bildirimi alındı.

Tüm yangınlarda araçlar park halindeydi ve kapalıydı. Bu yangınlardan 7'si son altı ayda ve çoğunlukla Kuzey Amerika'da gerçekleşti.