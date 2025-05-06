Ford'a Trump darbesi: 2025 beklentileri askıya alındı

Haber Merkezi

ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden Ford Motor, Donald Trump yönetimi tarafından gündeme getirilen yeni gümrük vergilerine ilişkin devam eden belirsizlikler nedeniyle 2025 yılına dair finansal öngörülerini ve hedeflerini askıya aldığını duyurdu.

Şirket, yürürlüğe girmesi beklenen söz konusu tarifelerin, faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazançlar üzerinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık olumsuz bir etki yaratacağını tahmin ediyor.

MALİYETLER ARTACAK

Ford yöneticilerine göre, tarife yükünün önemli bir kısmı özellikle Meksika ve Çin'den yapılan araç ithalatına uygulanacak. Bu durumun, yıl boyunca şirkete toplamda 2,5 milyar dolarlık ek bir maliyet getirmesi bekleniyor.

Ford CEO’su Jim Farley, tarifelerin sektördeki diğer oyuncular üzerindeki etkilerini tam olarak değerlendirmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Farley, "Bu yeni ortamda ABD'de en büyük üretim ağına sahip otomobil üreticilerinin önemli bir avantaja sahip olacağı açık." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.