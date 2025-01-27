Ford'da akü sorunu: Yüz binlerce araç geri çağırılıyor

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Ford, 2020-2022 Bronco Sport ve 2021-2022 Maverick modellerinde 12 volt akü arızası nedeniyle 272 bin 817 aracı geri çağırma kararı aldı.

Çinli bir tedarikçiden temin edilen akülerdeki arıza, araçların sürüş esnasında aniden durmasına ve trafikte aksamalara yol açabiliyor.

AKÜ ARIZASININ ETKİLERİ

12 volt akü arızası, otomatik start/stop sisteminin çalışmamasına ve araçların hareket edememesine neden olabiliyor.

Ford, bu sorunun yangın riskine yol açmadığını ve herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Ford, Nisan 2024'te de benzer bir sorun için yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Ancak, bu güncelleme sorunu tamamen çözmediği için arızalı akülerin yenileriyle değiştirilmesi kararı alındı.

BAYİLER İNCELEME YAPACAK

Ford bayileri, hangi araçlarda problemli akülerin bulunduğunu tespit etmek için inceleme yapacak.

Ford, araç sahiplerinin akü değişimi masraflarını karşılayacağını ve mağduriyetleri gidereceğini açıkladı.