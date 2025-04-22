Ford'da sorunlar bitmiyor: Yıl başından bu yana 40 kez geri çağırma başlattı

Haber Merkezi

Yılın ilk çeyreği geride kalırken Ford, geri çağırma konusundaki yoğun temposunu sürdürüyor gibi görünüyor.

Amerikalı otomotiv devi, 1 Ocak'tan 18 Nisan 2025'e kadar en az 40 farklı geri çağırma kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz günlerde 123 bin 611 aracı etkileyen fren sorunuyla ilgili yapılan son duyuru da hesaba katıldığında, Ford bu yıl ortalama olarak her 2.7 günde bir yeni bir geri çağırma ilanı yayınlamış oluyor.

Ancak bu sık çağrılara rağmen tablonun, Ford açısından geçen yıllara göre daha olumlu olduğu belirtiliyor.

ETKİLENEN ARAÇ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Geri çağırma duyurularının ardı arkası kesilmiyor gibi görünse de çağrılan toplam araç sayısında dikkate değer bir azalma söz konusu.

Ford, bu yılın başından beri toplam 1 milyon 235 bin 235 aracı geri çağırırken, 2024 yılının aynı döneminde bu sayı yaklaşık 1 milyon daha fazlaydı.

Amerika Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre yapılan incelemede, Ford'un bu yılki geri çağırmalarının neredeyse yarısının 1.000'den daha az aracı etkilediği görülüyor.

Hatta 5 adet geri çağırma kampanyası 100'den az aracı kapsıyor; bunlardan biri, daha önceki bir geri çağırma sırasında yüklenen hatalı yazılımı düzeltmek amacıyla sadece 2 adet 2021 model Maverick için yapıldı.

FORD'DA SORUNLAR BİTMİYOR

Bu 21 geri çağırma denetimin bir parçası olsa bile Ford, hem toplam geri çağırma sayısı hem de etkilenen araç sayısı bakımından (Amerika pazarı özelinde) diğer tüm otomobil üreticilerinin önünde yer alıyor.

Yıl başından bu yana Volkswagen 12, General Motors 9, Honda ve Stellantis ise 8'er geri çağırma raporladı.

Etkilenen araç sayısında da Ford, 1.2 milyon adedi aşan rakamıyla açık ara lider konumda. İkinci sırada yer alan Tesla'nın geri çağırdığı araç sayısı (661 bin 810) Ford'un yarısına denk geliyor. Volkswagen (346 bin 401), Toyota (317 bin 359) ve Honda (316 bin 489) ise Ford'u takip eden diğer markalar oldu.