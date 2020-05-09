Fransa'da üretime başlayan Renault, fabrikasını yine kapattı

Mart ayı ortasında üretime ara veren Renault, geçtiğmiz hafta kapılarını yeniden açtığı Fransa'daki Sandouville tesisini yeniden kapatma kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Bu üreticilerden biri olan Renault, mart ayının ortasından bu yana Avrupa'daki üretimi durdurmuştu.

Fransız otomotiv üreticisi Renault'un ülkedeki Sandouville fabrikası, geçtiğimiz haftalarda yeniden kapılarını açmış ve üretim başlamıştı. Ancak fabrikadaki üretim, 7 Mayıs'ta yeniden durduruldu.

Söz konusu fabrikanın kapanmasının arkasında ise, mahkeme kararı olduğu öğrenildi.

Mahkemenin kararına göre, Fransız üretici koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan koruyucu önlemleri artırma şeklini, işçi sendikalarına gerektiği gibi aktarmadı.

Bunun sonucunda ise Sandouville fabrikası, bir sonraki açıklamaya kadar yeniden kapandı.

Renault'un kapanan tesisinde, hafif ticari araç üretimi gerçekleşiyordu.

Renault'a fabrika kapattıran mahkeme kararının, ülkedeki diğer fabrikaları nasıl etkileyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor