GM ve Hyundai anlaştı: Ortak ticari araç üretecekler

Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirebilecek sürpriz bir gelişme yaşandı; General Motors ve Hyundai, araç üretimi için güçlerini birleştirme kararı aldı.

İki dev üretici, özellikle ticari araç pazarında ortak adımlar atmak üzere anlaştı.

İLK ARAÇLAR 2028'DE YOLLARDA

Anlaşmaya göre iki şirket, kompakt ve orta boy pickup araçlar üretecek ve bu modeller içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli motor seçeneklerine sahip olacak.

Bu iş birliğinden doğacak ilk araçların 2028 yılında piyasaya çıkması ve yıllık toplam 800.000 adetlik bir üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

ORTAKLIK SADECE ÜRETİMLE SINIRLI DEĞİL

Bu dev ortaklık sadece araç üretimiyle sınırlı kalmayacak.

Anlaşma aynı zamanda hammadde tedariki, parça üretimi ve hidrojen yakıt hücresi teknolojileri üzerine ortak çalışmaları da kapsıyor.