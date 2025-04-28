Görüntüler sızdırıldı: Yeni Alfa Romeo Stelvio böyle görünecek

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Alfa Romeo'nun popüler SUV modeli Stelvio, yeni nesliyle birlikte kapsamlı bir değişim geçirmeye hazırlanıyor.

Tamamen yeni bir tasarım, yeni güç üniteleri ve daha da önemlisi yeni bir platform (STLA Large) üzerine inşa edilecek olan yeni nesil Alfa Romeo Stelvio, şimdi de sızdırılan patent görselleriyle karşımızda.

Daha önce soğuk hava testleri sırasında prototip olarak görüntülenen model, patent çizimlerinde heyecan verici görünüyor.

Tasarım detaylarına baktığımızda, ön kısımda klasik Alfa Romeo kalkanının hakimiyetini sürdürdüğünü ancak ortadaki marka logosunun kaputun üzerine taşındığını görüyoruz; bu, markanın yeni modeli Junior'da da benimsediği bir yaklaşım.

İnce formlu yeni gündüz farları ise Alfa Romeo'nun yeni tasarım diline geçişini simgeliyor. Kaputun iki yanındaki sportif hava girişleri ve söz verildiği gibi tamponun merkezine taşınan plakalık da dikkat çeken diğer detaylar arasında.

YENİ ALFA ROMEO STELVIO'NUN ARKA TASARIMI

Arka kısımda ise en belirgin değişiklik, geçtiğimiz yıl paylaşılan teaser görselinde ipuçları verilen ters üçgen formlu stop lambaları.

Yeni Alfa Romeo Stelvio ve ardından gelecek yeni nesil Giulia'da da görmeyi beklediğimiz bu imza niteliğindeki stop grubu, bagaj kapağını tamamen kaplayarak yanlara doğru uzanıyor.

Bagaj kapağının hemen altından başlayan kontrast renkli tampon eklentileri ise arka tarafa daha kaslı ve sağlam bir görünüm katıyor.

Genel olarak, yeni Alfa Romeo Stelvio'nun tasarımı mevcut modele göre çok daha modern ve iddialı hatlara sahip olacak gibi duruyor.

PLATFORM VE MUHTEMEL MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Alfa Romeo Stelvio, ilk kez yeni Dodge Charger modelinde kullanılan Stellantis grubunun STLA Large platformu üzerine inşa edilecek.

Bu platform değişikliği, araca hem tamamen elektrikli hem de hibrit güç üniteleri getirecek, ancak teknik özellikler henüz resmi olarak açıklanmadı.

Tahminlere göre, tam elektrikli versiyonun, Dodge Charger Daytona'da 503 bg ve 680 bg güç sunan çift elektromotorlu düzenleri benimsemesi bekleniyor.

Ayrıca, Stellantis grubunun diğer modellerinde kullanılan 420 bg ve 550 bg güç üreten 3.0 litrelik sıralı altı silindirli Hurricane motorlu versiyonların da Alfa Romeo Stelvio'da yer alması muhtemel.

Yeni nesil Alfa Romeo Stelvio'nun resmi tanıtımının önümüzdeki birkaç ay içinde yapılması bekleniyor.