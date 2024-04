Güvenli bayram dönüşü için uzmanlardan altın tavsiyeler

AA

Bugün uzun Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala trafik yoğunluğu artması beklentisi hakim.

Yoğun trafikte ve uzun yolda sürücülerin dikkat etmeleri gereken kurallar uzmanlar tarafından hatırlatıldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşların dönüş yoluna girdi.

Bayram dönüş trafiğindeki yoğunluk nedeniyle kazaların arttı.

Uzmanzlardan yol uyarıları

Uzmanlar sürücülerin yolda dikkat etmesi gereken konularla ilgili uyarıda bulundu. Bu uyarılar şöyle:

"Dikkat dağınıklığı kazalardaki en önemli etken"

Prof. Dr. Gökhan Malkoç, çeşitli araştırmalara göre trafik kazalarının yüzde 94'ünün insan hatasından kaynaklandığını anlattı. Psikolojik unsurlar olarak adlandırılan duygusal, davranışsal ve bilişsel faktörlerin sürücü davranışlarını etkilediğine işaret eden Malkoç, dikkat dağınıklığının kazalardaki en önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi.

Dikkat dağınıklığının yolda neden olduğu sorunlar

Malkoç, dikkatin dağılmasıyla beraber sürücülerin reaksiyonlarında bir farklılık meydana geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Vücut gerginliğinin azaltılması tavsiyesi

Diğer önemli bir faktörün de yorgunluk olduğunu aktaran Malkoç, sürücülerin iyice dinlenmeden yola çıkılmamaları gerektiğini söyledi. Malkoç, uzun yola çıkacak sürücülerin iki saatte bir mola verip 5-10 dakika yürüyüş yaparak birtakım fiziksel hareketlerle vücudun gerginliğini azaltması tavsiyesinde bulundu.

"Çok fazla üzgün, çok fazla kızgın ya da öfkeli bir şekilde yola çıkılmamalı"

Duyguların davranışları etkilediğine dikkati çeken Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hızlı araba kullanma çok büyük fark sağlamaz"

Malkoç, çok hızlı araba kullanmanın zaman açısından çok büyük farklar sağlamayacağına vurgu yaparak, agresif bir sürme davranışının çok yönlü etkileri olabileceğini, hem sürücünün hem araç içi yolcuların hem de trafikteki diğer insanların hayatının riske girebileceğini anlattı.

"Gece araba kullanmak, daha çok dikkati gerektiren bir durum"

Yolda araba kullananların aynı uzmanlıkta, aynı hassasiyette olamayabileceğini dile getiren Malkoç şu değerlendirmede bulundu:

"Vücudun bir sirkadiyen ritmi var"

Malkoç, gece araç kullanılmasıyla ilgili olarak, vücudun bir sirkadiyen ritmi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gündüz görüşten gece görüşe gittiğimiz zamanlarda duyarlılık değiştirir"

"Sürüş esnasında cep telefonu kullanılmamalı"

Sürüş esnasında cep telefonu kullanımına değinen Malkoç, bir çalışmaya göre sadece elde tutulması değil bluetootla da cep telefonu kullanımının sürücü davranışını etkilediğini anlattı.

"Yola çıkmadan araç bakımları yapılmalı"

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş da yola çıkmadan araçların bakımlarının yapılmasının önemine işaret etti.

"Hızımızı çok iyi ayarlamamız lazım"

Sürüş esnasında en önemli unsurun trafik kuralları olduğunu aktaran Çabuş, "Hızımızı çok iyi ayarlamamız lazım, buna bağlı olarak takip mesafemiz tabii ki çok önemli, kurallara kesinlikle uymaları gerekir. Yine benim üzerimde duracağım konu, sürücülerin ısrarcı olmadan, yorgun olduklarında mola vermeleri en önemli detaydır." diye konuştu.

"Yol hipnozuna dikkat"

Araç içindeki yolculara da değinen Çabuş, şunları söyledi:

"15-20 dakikalık uyku, 3-4 saatlik rahatlık sağlıyor"

Çabuş, sürücünün yorgun olması halinde bir park alanına arabasını çekip ve 15-20 dakika uyumasının 3-4 saatlik yolda rahat ve güvenli bir şekilde seyretmesini sağlayacağını kaydetti. Çabuş, trafikte sürücülerin tek başlarına olmadıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Sürücü sadece tek başına kendi aracını kullanmıyor, aynı zamanda etraftaki diğer araçları da kontrol etmesi gerekir. Bunun için bizim dikiz aynalarımız mevcut. Sürüşünüzde ön tarafta, sağımızdaki solumuzdaki araçlara dikkat edebiliriz ama arkadan hızla gelen bir arabayı dikiz aynalarımızı kontrol etmezsek göremeyiz. Karşımızdan gelen sürücü uyumuş olabilir. Yani karşınıza çıkabilecek her durumda bir tepki verebilmeniz lazım. O yüzden her tarafı kontrol edebileceksiniz, bütün sürücülerin her türlü hatayı yapabileceklerini düşünerek aracınızı kullanacaksınız.