Haziranda otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 11 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomotiv pazarına ilişkin Haziran 2025 verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607 bin 379 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil özelinde bakıldığında ise satışlar ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 488 bin 3 adede ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 3,8'lik bir artışla 119 bin 376 adetlik satış rakamı kaydetti.

HAZİRAN AYI PERFORMANSI

Pazar, haziran ayında da büyümesini sürdürdü. Haziran 2025'te otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 118 bin 13 adet oldu.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,6'lık bir artışla 93 bin 676 adede yükseldi. Hafif ticari araç pazarı ise Haziran ayında yüzde 32,4 gibi dikkat çekici bir büyüme oranı yakalayarak 24 bin 337 adet olarak kayıtlara geçti.

PAZARIN LİDERİ: C SEGMENTİ VE SUV GÖVDE TİPİ

Yılın ilk altı ayında satılan otomobillerin segmentlere göre dağılımı incelendiğinde, pazarın büyük bir kısmını, yüzde 81,1'lik payla vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Bu segmentler içinde C segmenti otomobiller, 268 bin 817 adetlik satış ve yüzde 55,1'lik payla aslan payını aldı; onu yüzde 25,6 pay ve 124 bin 895 adetle B segmenti otomobiller izledi.

Gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmede ise SUV otomobillerin ezici üstünlüğü devam etti.

Yılın ilk yarısında satılan 306 bin 286 adet SUV, pazarın yüzde 62,8'ini oluşturdu. SUV otomobilleri, yüzde 21,8 pay ve 106 bin 398 satışla sedan, yüzde 14,5 pay ve 70 bin 779 adetle H/B (hatchback) otomobiller takip etti.

YAKIT TİPİNE GÖRE SATIŞLARDA BENZİNLİ ARAÇLAR ZİRVEDE

Motor tipine göre satışlarda benzinli otomobiller liderliğini sürdürerek yılın ilk yarısında 229 bin 128 adetle yüzde 47'lik bir pay elde etti.

Hibrit otomobil satışları ise 131 bin 686 adet ve yüzde 27'lik payla ikinci sırada yer alarak popülerliğini artırdığını gösterdi.

Elektrikli otomobil satışları 85 bin 894 adetle yüzde 17,6'lık bir paya ulaşırken, dizel otomobil satışları 38 bin 73 adetle yüzde 7,8'de kaldı. Otogazlı otomobil satışları ise 3 bin 222 adetle pazarın yüzde 0,7'sini oluşturdu.