Hızlı ve Öfkeli filmindeki Mazda RX-7 rekor fiyata alıcı buldu

Hızlı ve Öfkeli serisinin ikonik araçları, koleksiyonerlerin garajlarını süslemek üzere birer birer açık artırmaya çıkıyor.

Bu efsanelerden biri olan ve "Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift" filminden tanıdığımız VeilSide body kitli Mazda RX-7, Bonhams tarafından düzenlenen bir müzayedede 911 bin sterlin (yaklaşık 1.2 milyon dolar) gibi rekor bir fiyata satıldı.

JAPON MODİFİYE EFSANESİ VEILSIDE İMZASI

Japon modifiye atölyesi VeilSide Fortune imzalı bir gövde kitiyle donatılan otomobilin, çekimler sırasında hayatta kalan iki örnekten biri olduğuna inanılıyor.

Çift rotorlu turboşarjlı motoru, satılmadan önce RE-Amemiya tarafından kapsamlı bir revizyondan geçirilmiş durumda.

SUPRA'YI GEÇTİ, GT-R'IN GERİSİNDE KALDI

Yaklaşık 1.2 milyon dolara el değiştiren bu Mazda RX-7, 2021'de 550 bin dolara satılan Paul Walker'ın kullandığı 1994 model Toyota Supra'yı gölgede bıraktı.

Ancak serinin en pahalıya satılan aracı unvanı, 2023 yılında 1.35 milyon dolara satılan Paul Walker'ın 2000 model Nissan Skyline R34 GT-R modelinde kalmaya devam ediyor.