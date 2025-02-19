Honda ve Nissan'ın neden anlaşamadığı ortaya çıktı: Hibrit teknolojisi

Haber Merkezi

Honda ve Nissan'ın birleşme görüşmelerinin iptal edilmesinin ardındaki nedenlerden biri, hibrit teknolojisi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar.

Honda'nın, Nissan'ın e-Power hibrit sistemini terk etmesini ve kendi hibrit teknolojisini kullanmasını istemesi, anlaşmanın bozulmasına yol açan önemli bir faktör olarak görülüyor.

NISSAN E-POWER'DAN VAZGEÇMEK İSTEMEDİ

Honda, Nissan'ın e-Power teknolojisini bırakıp kendi hibrit sistemini kullanmasını talep etti. Ancak, Nissan bu talebi kabul etmedi ve e-Power teknolojisini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

E-POWER'IN ÖZELLİKLERİ

e-Power, benzinli bir motor ve elektrikli bir motor kullanan bir hibrit sistem. Ancak, e-Power'da benzinli motor sadece elektrik üretmek için kullanılır ve tekerleklere doğrudan güç aktarmaz. Bu sayede, elektrikli araçlara benzer bir sürüş deneyimi sunuyor.

NISSAN, E-POWER'I GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Nissan, e-Power'ın üçüncü nesli üzerinde çalışıyor. Yeni nesil e-Power'ın, mevcut sistemden yüzde 20 daha verimli ve yüzde 15 daha ekonomik olması bekleniyor.

HONDA'NIN HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Honda da kendi hibrit teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. e:HEV adı verilen sistem, Atkinson çevrimi motorlar ve elektrikli motorlar kullanıyor.

Honda, yeni nesil e:HEV'in daha verimli ve daha uygun maliyetli olacağını belirtiyor.

İKİ ŞİRKET AYRI YOLLARA

Hibrit teknolojisi konusundaki anlaşmazlık, Honda ve Nissan'ın birleşme planlarını iptal etmesine neden olan önemli bir faktör oldu. İki şirket, elektrikli araç teknolojileri konusunda farklı stratejiler izlemeyi tercih etti.