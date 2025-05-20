Honda'dan elektrikli araç kararı: Artık hibrite odaklanacak

Haber Merkezi

Honda Motor, elektrikli araçlara (EV) yönelik küresel talepteki yavaşlama nedeniyle stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek EV yatırımlarını azaltacağını ve bunun yerine hibrit modellere ağırlık vereceğini duyurdu.

Şirket CEO’su Toshihiro Mibe, bu karar doğrultusunda elektrifikasyon ve yazılım yatırımlarının 2030 mali yılına kadar 10 trilyon yen seviyesinden 7 trilyon yene (yaklaşık 48,4 milyar dolar) düşürüldüğünü belirtti.

HONDA 2027'DEN İTİBAREN 13 YENİ HİBRİT MODEL SUNACAK

Honda, strateji değişikliği kapsamında 2027 yılından başlayarak önümüzdeki dört yıl içinde dünya çapında toplam 13 yeni nesil hibrit modeli pazara sunmayı planlıyor.

Bu hamleyle şirket, artan hibrit araç talebinden daha büyük bir pay almayı ve pazar konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Honda CEO’su Toshihiro Mibe, düzenlediği basın toplantısında hibrit araçların hem sürdürülebilirlik hem de müşteri talepleri açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Mibe, şirketin elektrikli araçlara ayrılan kaynakları optimize ederek hibritlere yönelmesinin uzun vadeli bir yatırım ve pazar dinamiklerine uyum sağlama çabası olduğunu ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK AZALTILDI

Yavaşlayan elektrikli araç talebi, Honda'yı bu alandaki yatırım planlarını yeniden gözden geçirmeye itti.

Şirket, 2030 mali yılına kadar elektrifikasyon ve yazılıma ayırdığı bütçeyi 3 trilyon yen azaltarak 7 trilyon yene çekti. Bu karar, şirketin kısa ve orta vadede hibrit teknolojisine daha fazla odaklanacağını gösteriyor.