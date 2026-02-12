Honda'nın elektrikli araç yatırımları milyar dolarlık zarara yol açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honda, elektrikli araç pazarına yaptığı agresif yatırımların mali faturasını ağır ödeyen otomobil devleri arasına katıldı.

Şirket, son dokuz aylık dönemde elektrikli araç stratejisine bağlı olarak yaklaşık 1,7 milyar dolarlık değer düşüklüğü ve gider açıkladı.

MALİ TABLODA KIRMIZI ALARM

Japon üretici, mali yılın ilk üç çeyreğinde toplam 1,07 milyar dolar faaliyet zararı bildirerek üst üste dördüncü çeyreği de kayıpla kapattı.

Yönetim, rekabet gücünü tekrar kazanmak adına mevcut stratejilerde köklü bir değişikliğe gidileceğini vurguladı.

GM ORTAKLIĞI BİTİYOR, HİBRİT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Beklentilerin altında kalan satış performansları nedeniyle General Motors ile olan elektrikli araç iş birliğini sonlandıran Honda, 2030 hedeflerini yeniden gözden geçiriyor.

Tamamen elektrikli modeller yerine hibrit teknolojisine odaklanma kararı alan marka, hibrit araç satışlarını 2,2 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.