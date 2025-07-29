Huawei ve Seres'ten yeni otomobil: Aito M7

Teknoloji devi Huawei ve otomotiv üreticisi Seres'in ortak markası Aito, yeni büyük boy SUV modeli M7'yi resmen tanıttı.

EREV (menzili uzatılmış elektrikli) sınıfındaki araç, eylül ayında Çin'de satışa sunulduktan sonra "Seres 7" adıyla küresel pazarlara da gelecek.

HUAWEI'NİN LIDAR DESTEKLİ OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMİ

Yeni Aito M7'nin en dikkat çekici teknolojik özelliği, tavanında yer alan LiDAR sensörü.

Bu sensör, aracın Huawei tarafından geliştirilen ve çarpışma önleme, park yardımı gibi özellikler sunan gelişmiş ADS 4 sürüş destek sistemi ile donatıldığını gösteriyor.

GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ SİSTEM SEÇENEKLERİ

Aracın kaputunun altında ise güçlü motor seçenekleri bulunuyor; giriş seviyesi arkadan itişli versiyon 304 beygir güç üretecek.

Dört tekerlekten çekişli versiyonun ise 1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör olarak görev yaptığı 526 beygirlik bir elektrikli sisteme sahip olması bekleniyor.

Yeni Aito M7’nin mevcut versiyonla benzer şekilde yaklaşık 34 bin ile 46 bin dolar fiyat aralığında satışa sunulması bekleniyor.