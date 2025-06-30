Hyundai, çarpışma testlerinde rakiplerini geride bıraktı

Hyundai, araç güvenliği alanındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı. Şirket, 2025 Uluslararası Sigorta Kurumu Karayolu Güvenliği (IIHS) çarpışma testlerinde 7 farklı Hyundai modeliyle öne çıkarak toplamda 15 ödül kazandı ve ikinci yıl üst üste en fazla ödül alan otomotiv grubu unvanını korudu.

7 HYUNDAI MODELİNE 15 ÖDÜL BİRDEN

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025 model Hyundai Elantra ve Sonata, IIHS tarafından en prestijli ödül olan "TOP SAFETY PICK+" (TSP+) derecesine layık görüldü. Bu, bu modellerin en yüksek güvenlik standartlarını karşıladığı anlamına geliyor.

Ayrıca, markanın popüler modelleri IONIQ 5, IONIQ 6, Kona, Tucson ve SANTA FE de "TOP SAFETY PICK" (TSP) ödülü kazananlar arasında yer aldı.

Hyundai'nin bu başarısı, IIHS'in 2025 yılı için değerlendirme kriterlerini daha da zorlaştırdığı bir dönemde gelmesiyle ayrıca önem kazanıyor.

IIHS, bu yılki testlerinde özellikle arka koltukta seyahat eden yolcuların güvenliğini artırmaya yönelik daha katı ölçütler uygulamaya başladı.

Yeni Hyundai çarpışma testinde, arka koltukta 12 yaşındaki bir çocuğu veya küçük yapılı bir kadını temsil eden mankenler kullanıldı. Bu, olası yaralanma risklerinin daha gerçekçi bir şekilde analiz edilmesini sağladı.