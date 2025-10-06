Hyundai IONIQ 9, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin yeni elektrikli SUV modeli IONIQ 9, Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (Euro NCAP) tarafından gerçekleştirilen zorlu çarpışma testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi aldı.

Bu sonuç, daha önce 5 yıldız alan IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın ardından IONIQ alt markasının güvenlik konusundaki iddiasını pekiştirdi.

ÖZELLİKLE ÇOCUK GÜVENLİĞİNDE ÖNE ÇIKTI

Hyundai IONIQ 9, dört kategorinin tamamında etkileyici dereceler elde ederken, özellikle çocuk yolcu korumasında aldığı yüzde 87'lik puanıyla öne çıktı. Bu yüksek standart, 5 yıldızlı sonucun elde edilmesinde önemli bir rol oynadı.

Yeni elektrikli model, diğer kategorilerde de ortalamanın üzerinde sonuçlar elde etti.

Yetişkin yolcu korumasından yüzde 84, güvenlik destek sistemlerinden yüzde 83 ve savunmasız yol kullanıcılarının korunmasından yüzde 77'lik sonuç aldı.

HYUNDAI SMARTSENSE STANDART OLARAK SUNULUYOR

Bu yüksek güvenlik standartlarının arkasında, Hyundai'nin tüm modellerinde standart olarak sunduğu Hyundai SmartSense donanımı yer alıyor.

Bu donanım, Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2) ve Otoyol Sürüş Asistanı 2 (HDA 2) gibi birçok gelişmiş sürücü destek ve güvenlik teknolojisini içeriyor.

Yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Hyundai IONIQ 9, bu sonuçlarla segmentindeki en güvenli otomobillerden biri olduğunu kanıtladı.