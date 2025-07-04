Hyundai, Münih Otomobil Fuarı'nda yeni modelini tanıtacak: Türkiye'de üretilebilir

Elektrikli ürün gamını hızla genişleten Hyundai, yeni bir modelin daha sinyallerini verdi.

Güney Koreli üretici, eylül ayında Almanya'da düzenlenecek olan IAA Münih Otomobil Fuarı'nda yeni bir küçük elektrikli otomobil konseptini sergileyeceğini doğruladı.

ÜRETİM ADRESİ TÜRKİYE OLABİLİR

Yeni modelle ilgili en heyecan verici iddia ise üretim yeriyle ilgili. Sektörde dolaşan güçlü söylentilere göre, bu yeni küçük elektriklinin seri üretimine 2026 yılında Hyundai'nin Türkiye'deki fabrikasında başlanması bekleniyor.

Markanın popüler modeli Bayon'un da Türkiye'de üretiliyor olması, bu iddiaları kuvvetlendiriyor.

INSTER VE KONA ARASINA YERLEŞECEK

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, konseptin seri üretim versiyonunun bir SUV olacağı ve markanın model gamında yeni tanıtılan Inster ile Kona arasına konumlandırılacağı konuşuluyor.

Hyundai Avrupa CEO'su Xavier Martinet de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada markanın planları arasında "yeni küçük otomobiller" olduğunu doğrulamıştı.

İSMİ "IONIQ 2" Mİ OLACAK

Modelin ismi de büyük bir merak konusu. Dedikodulara göre bu yeni model "Ioniq 2" adını alabilir.

Bu ismin önemi ise, modelin Inster'dan farklı olarak Hyundai'nin gelişmiş Global Modular Platform (GMP) mimarisi üzerine inşa edilebileceği anlamına gelmesi.

Bu durum, modelin daha uzun menzil ve daha hızlı şarj gibi teknolojilere sahip olabileceğinin bir işareti olarak görülüyor.