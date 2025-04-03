Hyundai, oyuncak gibi görünen yeni otomobilini tanıttı: Insteroid

Haber Merkezi

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, son yıllarda yenilikçi tasarımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şirket, şimdi de "Insteroid" adını verdiği yeni bir konsept araçla otomobil severlerin karşısına çıktı.

Bu araç, geleneksel otomobil tasarımının sınırlarını zorlayan, adeta bir video oyunundan fırlamış gibi görünen sıra dışı bir tasarıma sahip.

INSTEROID'İN DİKKAT ÇEKEN TASARIM DETAYLARI

Insteroid, Hyundai'nin halihazırda piyasada bulunan Inster modelinin yeniden tasarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Araç, sokak yarışları için özel olarak tasarlanmış, video oyunlarındaki yarış arabalarını andıran bir görünüme sahip.

Hyundai Insteroid, tamamen elektrikli bir konsept araç olarak tasarlandı. Şirket, bu araçla elektrikli otomobil teknolojisindeki potansiyeli ve geleceğe yönelik vizyonunu sergiliyor.

Ancak, aracın teknik detayları henüz paylaşılmadı. Bu durum, Insteroid'in yakın gelecekte seri üretime geçip geçmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

INSTEROID, INSTER MODELİNE İLGİYİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Hyundai, Insteroid konseptiyle aslında halihazırda satışta olan Inster modeline olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Şirket, bu sıra dışı konseptin, Inster modelinin bilinirliğini ve çekiciliğini artıracağına inanıyor.

Insteroid, Güney Kore'de devam eden Seul Mobilite Fuarı'nda sergileniyor.