Hyundai, Santa Cruz üretimini sonlandırma kararı aldı

Hyundai, Ford Maverick'e rakip olarak geliştirdiği ve henüz dört yaşında olan Santa Cruz modelinin üretimini durdurma kararı aldı.

Normal şartlarda 2027 yılına kadar üretimde kalması planlanan aracın ömrü, yaşanan stok fazlası ve zayıf talep nedeniyle erken tamamlanacak.

SATIŞ RAKAMLARI DÜŞTÜ

Modelin satışları, geçen yıl yüzde 29 oranında düşerek 25 bin 499 adede kadar geriledi.

Aynı dönemde en büyük rakibi Ford Maverick'in 155 binin üzerinde satış yapması, Hyundai yönetiminin bu kararı almasında belirleyici bir rol oynadı.

YENİ VE DAHA GÜÇLÜ BİR RAKİP GELİYOR

Mevcut modelden edinilen tecrübeyle hareket eden şirket, 2030 yılından önce piyasaya sürmeyi hedeflediği "body-on-frame" şasili yeni bir kamyonet projesine hız verdi.

Ford Ranger ve Chevrolet Colorado gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek olan bu yeni modelin, çok daha üstün arazi yeteneklerine sahip olması bekleniyor.