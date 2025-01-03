Hyundai, ucuz elektrikli SUV modelini duyurdu: Creta Electric

Haber Merkezi

Hyundai, Hindistan pazarı için Creta modelinin tamamen elektrikli versiyonunu tanıttı. Creta Electric, sıfır emisyonlu bir sürüş deneyimi sunarken, şık tasarımı ve güçlü performansıyla da öne çıkıyor.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

Creta Electric, ICE versiyonundan farklı olarak yeniden tasarlanmış bir ön bölüm ve arka tampon ile geliyor.

Bölünmüş ızgara tasarımı, pikselli bir desenle tamamen kapatılmış ve alt tampon girişinde aktif aero kanatçıklar bulunuyor. Arka tamponda ise pikselli desen ve daha gizli plastik kaplama yer alıyor.

Yan profilde ise aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni 17 inç jantlar dikkat çekiyor.

PERFORMANS VE MENZİL

Hyundai, elektrik motorunun teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak, 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabilen Creta Electric, ICE ile çalışan Creta N Line'dan daha hızlı.

42 kWh ve 51.4 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunan Creta Electric, ARAI protokollerine göre sırasıyla 390 km ve 473 km menzil sağlıyor.

ŞARJ SÜRESİ

DC hızlı şarj ile 58 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebilen Creta Electric, 11 kW AC şarj ile 4 saatte yüzde 10'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor.

İÇ TASARIM VE ÖZELLİKLER

Creta Electric'in iç mekanında Ioniq 5'ten alınmış yeni bir direksiyon simidi ve orta konsolda sürüş modu seçimi için bir düğme bulunuyor.

Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu sunan araç, çift 10.25 inç ekranlı dijital kokpit ve V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu ile de dikkat çekiyor.

Hyundai Creta Electric, Hindistan pazarında Suzuki eVitara, Mahindra BE 6 ve Tata Curvv EV gibi elektrikli SUV'lerle rekabet edecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

17 Ocak'ta Hindistan'daki Bharat Mobility Show'da resmi olarak tanıtılacak olan Creta Electric'in diğer pazarlarda da satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.