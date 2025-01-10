Hyundai, yeni nesil araç kokpitlerini CES 2025'te sergiledi

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Hyundai Mobis, araç içi head-up display (HUD) teknolojisinde devrim yaratacak yeni bir teknoloji geliştirdi.

CES 2025'te tanıtılan holografik ön cam ekranı (HWD), tüm ön camı kaplayarak sürücülere daha geniş ve net bir görüntü sunuyor.

HWD NASIL ÇALIŞIYOR

HWD, gösterge panelinin altına yerleştirilen bir veya daha fazla projektör ve ön cama entegre edilen özel bir optik filmden oluşuyor.

Bu sistem, geleneksel HUD'lara göre daha parlak, daha renkli ve daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.

HWD'NİN ÖZELLİKLERİ

HWD, tüm ön camı kaplayarak sürücülere daha geniş bir görüş alanı sunuyor ve gerçek zamanlı olarak güncellenen 3B haritalar gösterebiliyor.

Ayrıca bu teknoloji, yolcular için ayrı bir ekran alanı sunarak sürücünün dikkatini dağıtmıyor.

HWD, ön cama entegre edilen şeffaf bir film sayesinde sürücünün görüşünü engellemiyor.

BMW de CES 2025'te Panoramik iDrive adını verdiği benzer bir HUD teknolojisi tanıttı. Ancak, BMW'nin sistemi ön camın alt kısmında siyah bir film kullanırken, Hyundai Mobis'in HWD'si tamamen şeffaf bir film kullanıyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Hyundai Mobis, HWD teknolojisini 2027 yılında seri üretime geçirmeyi hedefliyor.