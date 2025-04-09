Hyundai yöneticisinden itiraf: Dokunmatik ekranlar kaza riskini artırıyor

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Otomotiv endüstrisindeki yaygın eğilimin aksine Hyundai, önemli bir geri adım atarak fiziksel düğmelerin önemini vurguladı.

Şirket yetkilileri, özellikle sürüş esnasında dikkat dağıtıcı olabilen dokunmatik ekranların aşırı kullanımının sürücüler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kabul etti.

Hyundai Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Simon Loasby, dokunmatik ekranları "dikkat dağıtıcı" olarak nitelendirerek bu konudaki rahatsızlığını açıkça dile getirdi.

SÜRÜCÜ ODAKLI TASARIM ANLAYIŞI

Hyundai'nin gelecekteki iç mekan tasarımlarının temelinde, sürücünün gözlerini yolda tutma prensibi yatıyor.

Loasby, insanların sürekli olarak ekrana bakmak zorunda kalmaması gerektiğini, bunun yerine göz hizasında tutulması gereken bilgilere odaklanmanın daha güvenli olduğunu ifade etti.

Yönetici, fiziksel düğmelerin kas hafızası sayesinde sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan ayarlamalar yapmasına olanak tanıdığı belirtildi.

Şirketin tasarım patronu Luc Donckerwolke ise dokunmatik ekranların otomobil üreticileri için maliyet düşürücü bir unsur olduğunu dolaylı olarak kabul etti.

Büyük ekranlı bilgi-eğlence sistemlerinin, sadece ekran kullanarak birçok farklı kontrolü tek bir noktada toplamasının maliyet avantajı sağladığı ifade edildi.

Ancak Hyundai, kullanıcıların genel olarak "analog etkileşime olan sevgisi" olduğunu göz önünde bulundurarak, düğmeler ve büyük ekranlar arasında doğru bir denge kurmayı hedefliyor.