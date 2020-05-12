İkinci el otomobil pazarında fiyatlar arttı

Türkiye'deki ikinci el otomobil pazarında nisan ayındaki satışlar bir önceki aya göre azalırken, fiyatlarda ise artış görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Yeni açıklanan nisan ayı rakamlara göre, ülkemizdeki ikinci el pazarında da durum farklı değil.

NİSAN AYINDA İKİNCİ EL SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye ikinci el online araç pazarında nisan ayında 127 bin 252 adet satış gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) ikinci el online pazar raporuna göre, satışlarda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11, geçen aya göre ise yüzde 17 düşüş kaydedildi.

FİYATLARDA ARTIŞ VAR

Araç satışlarının azalmasına karşın fiyatlardaki yükseliş dikkati çekti. Nisan ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, ikinci el online pazarda araç fiyatlarında mart ayına kıyasla yüzde 2,5 artış gerçekleştiği görüldü.

İkinci el online pazardaki araç fiyatlarında, geçen yılın aralık ayına göre ise ortalama yüzde 14,8 artış kaydedildi.