İngiltere'deki otomobil satışları yüzde 97 azaldı

Ülkede otomobil satışları, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay son 74 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Koronavirüs nedeniyle üretimin durduğu ve satış bayilerinin kapandığı İngiltere'de, geçtiğimiz günlerde hükümet konuya el atmıştı.

İngiliz hükümeti, otomotiv sektörünün önde gelenleri ile el sıkışmak için bir toplantı düzenledi ve plantı sonucunda, otomobil üreticileri ve hükümet arasında belirli şartlar çerçevesinde bir anlaşmaya varıldı.

Yeni açıklanan satış rakamlara baktığımızda, bu toplantının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü ülkedeki satış verileri pek de parlak değil.

SATIŞLAR YÜZDE 97 AZALDI

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nden (SMMT) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında sadece 4 bin yeni aracın trafiğe kaydolduğu, bunun 1946 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

İngiltere'de geçen ay otomobil satışının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97 azaldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl İngiltere'de toplam 2.3 milyon otomobil satışı yapılmasına karşın bu yıl için beklentinin 1.68 milyon olduğu kaydedildi.