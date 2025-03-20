İngiltere'den yeni elektrikli otomobil markası: Perseus

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İngiliz elektrikli araç (EV) girişimi Perseus, otomotiv dünyasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Eski Bentley ve Lotus çalışanlarının bir araya gelerek kurduğu şirket, 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ilk aracıyla iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Kompakt SUV segmentinde yer alacak olan bu araç, performans ve teknoloji odaklı bir yaklaşımla geliştirilirken, tasarım ve mühendislik çalışmaları ise İtalyan bir firmaya emanet edilmiş durumda.

PERSEUS'UN HEDEFİ

Perseus'un ilk aracı, kompakt SUV segmentinde yer alacak ve performans ile teknolojiyi bir araya getiren bir model olacak.

Şirketin açıklamalarına göre, araç "performans ve teknoloji odaklı" bir yaklaşımla geliştiriliyor.

Bu da aracın hem sürüş dinamikleri hem de teknolojik özellikleri açısından iddialı olacağını gösteriyor.

Özellikle insan-makine arayüzü (HMI), yapay zeka ve yazılım konularında "dünya lideri" bir uzmanla işbirliği yapılması, aracın teknoloji alanında öne çıkacağını gösteriyor.

İTALYAN TASARIMI VE MÜHENDİSLİĞİ

Perseus'un ilk aracının tasarım ve mühendislik çalışmaları, İtalyan bir firmaya emanet edilmiş durumda.

Bu iş birliği, aracın hem estetik hem de teknik açıdan yüksek standartlara sahip olmasını sağlayacak.