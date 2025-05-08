iPhone üreticisi Foxconn ve Mitsubishi, elektrikli araç üretecek

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Apple'ın iPhone üretimini üstlenen Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn’un elektrikli araç kolu Foxtron Vehicle Technologies, Japon otomotiv üreticisi Mitsubishi Motors ile elektrikli otomobil üretimi için önemli bir işbirliğine imza attı.

Taraflar, elektrikli araç (EV) geliştirme ve tedarikine yönelik bir prensip anlaşmasına vardıklarını ve nihai anlaşma için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

İŞ BİRLİĞİNİN DETAYLARI VE ÜRETİM PLANI

Anlaşma kapsamında Mitsubishi için geliştirilecek yeni Foxconn Mitsubishi elektrikli araç modelinin tasarımı Foxtron tarafından yapılacak. Aracın üretimi ise yine Tayvan'da, Yulon Motor tesislerinde gerçekleştirilecek.

Bu yeni elektrikli modelin 2026 yılının ikinci yarısında Okyanusya pazarında satışa sunulması hedefleniyor. Bu iş birliği, her iki şirketin de elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirme amacını taşıyor.

FOXCONN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İDDİALI

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olan Foxconn, son yıllarda otomotiv sektörüne yönelik ciddi adımlar atarak elektrikli araç alanındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Şirket, şubat ayında Renault’un elinde bulunan hisseleri satın almaya açık olduğunu da duyurarak bu alandaki büyüme isteğini bir kez daha göstermişti.